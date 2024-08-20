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Новини Фото Війна
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Наслідки атаки "шахедів" на промисловий об’єкт в Тернопільській області. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідують пожежу на промисловому об'єкті Тернопільщини, який атакували російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області.  Попередньо, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

 "Внаслідок ворожої атаки близько 3 ночі відбулося загоряння паливно-мастильних матеріалів на промисловому підприємстві. До ліквідації пожежі залучили рятувальників тернопільського гарнізону, а також з інших міст області. Працює 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Також залучили 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова", - повідомив керівник ГУ ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей 

О 6:50 пожежу вдалося локалізувати.

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила, що зранку було зроблено 7 замірів на вміст продуктів загоряння в Тернополі та області. Наразі високих концентрацій шкідливих речовин не виявлено.

Також почали проводити заміри на формальдегіди та феноли, які потребують більше часу на обрахунки. Окрім того, фахівці зробили заміри питної води на наявність шкідливих речовин, їх також не виявлено.

Тернополян просять обмежити перебування надворі. Також закликають не проводити фото/відеофіксацію наслідків ворожих атак.

Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті
Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті
Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті
Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті

Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

Також читайте: Новий супутниковий знімок пожежі на нафтобазі "Кавказ" у Ростовській області РФ: горить понад 10 резервуарів. ФОТО

Автор: 

пожежа (4327) Тернопіль (401) ДСНС (5106) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+4
Бєзумна шпіонка-провокаторка рашки під кришою Козиря з ОПи

це знають у всіх дитсадках Україні 😕
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20.08.2024 11:44
+2
Так, Безугла писала, що командування ПС ЗСУ оприлюднює спотворені дані щодо відбиття повітряних атак рашистів - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ цитата :
"Совість не заважає Командувачу Повітряних Сил ЗСУ, незмінному генералу Олещуку, погоджувати сфальсифіковану статистику, коли, наприклад, під час атаки росіяни запустили п'ять шахедів, їх не збили, а Командування подає на всю країну, що летіли десять, а збили п'ять. Хто перевірить?"

Може то є правда?
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20.08.2024 11:09
+2
Безмозгла - кінчене створіння. Її чорний рот - це зливний басок, анус дЄрьмака, вивернутий і пришитий до її пустої довбешки
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20.08.2024 16:12
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На Андріяшика.
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20.08.2024 10:29 Відповісти
думаю що ці фото вже давно злиті у фейсбук, телеграм ...
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20.08.2024 10:29 Відповісти
А внимательно прочитать, не судьба?

Про це https://t.me/dsns_telegram/31366 повідомила пресслужба ДСНС, інформує .

Эти фото выложили в их телеграмканале.
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20.08.2024 10:43 Відповісти
Виходить тільки 1 шахед не збили сьогодні і саме він прилетів на об єкт!?
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20.08.2024 10:48 Відповісти
Ну еще могут быть "сбитые обломки"...
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20.08.2024 11:08 Відповісти
Так, Безугла писала, що командування ПС ЗСУ оприлюднює спотворені дані щодо відбиття повітряних атак рашистів - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ цитата :
"Совість не заважає Командувачу Повітряних Сил ЗСУ, незмінному генералу Олещуку, погоджувати сфальсифіковану статистику, коли, наприклад, під час атаки росіяни запустили п'ять шахедів, їх не збили, а Командування подає на всю країну, що летіли десять, а збили п'ять. Хто перевірить?"

Може то є правда?
показати весь коментар
20.08.2024 11:09 Відповісти
Бєзумна шпіонка-провокаторка рашки під кришою Козиря з ОПи

це знають у всіх дитсадках Україні 😕
показати весь коментар
20.08.2024 11:44 Відповісти
Безмозгла - кінчене створіння. Її чорний рот - це зливний басок, анус дЄрьмака, вивернутий і пришитий до її пустої довбешки
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20.08.2024 16:12 Відповісти
Якщо резервуар з палаючим паливом повністю на покрити вуглекислотною піною, а судячи з фото таких потужних установок гасіння у надзвичайників Тернополя немає, тоді паливо має вигоріти повністю, щоби пожежа згасла сама по собі.
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20.08.2024 10:49 Відповісти
В Тернополі шахедів не чекали, мабуть стомилися від війни?
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20.08.2024 11:41 Відповісти
Дебільний не Alexander,а сяся,ти що зловтішаєшся з цього сволота?
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20.08.2024 12:37 Відповісти
Як ця йухня може долітати до Тернополя? Де Ф-16?
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20.08.2024 13:07 Відповісти
 
 