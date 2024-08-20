Наслідки атаки "шахедів" на промисловий об’єкт в Тернопільській області. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідують пожежу на промисловому об'єкті Тернопільщини, який атакували російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Попередньо, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

"Внаслідок ворожої атаки близько 3 ночі відбулося загоряння паливно-мастильних матеріалів на промисловому підприємстві. До ліквідації пожежі залучили рятувальників тернопільського гарнізону, а також з інших міст області. Працює 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Також залучили 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова", - повідомив керівник ГУ ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей

О 6:50 пожежу вдалося локалізувати.

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила, що зранку було зроблено 7 замірів на вміст продуктів загоряння в Тернополі та області. Наразі високих концентрацій шкідливих речовин не виявлено.

Також почали проводити заміри на формальдегіди та феноли, які потребують більше часу на обрахунки. Окрім того, фахівці зробили заміри питної води на наявність шкідливих речовин, їх також не виявлено.

Тернополян просять обмежити перебування надворі. Також закликають не проводити фото/відеофіксацію наслідків ворожих атак.









Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

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