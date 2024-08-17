В Деснянском районе Киева в результате падения обломков БПЛА возник пожар
В субботу, 17 августа, в Деснянском районе Киева упали обломки БпЛА. Вследствие этого вспыхнул пожар, который уже потушили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко
"По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков БпЛА", - написал мэр.
Как отмечается, в результате этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства.
Пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 17 августа 2024 года все 14 "Шахедов", запущенных россиянами по Украине, сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль