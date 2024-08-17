В Деснянском районе Киева в результате падения обломков БПЛА возник пожар

В субботу, 17 августа, в Деснянском районе Киева упали обломки БпЛА. Вследствие этого вспыхнул пожар, который уже потушили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

"По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков БпЛА", - написал мэр.

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Как отмечается, в результате этого возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства.

Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 17 августа 2024 года все 14 "Шахедов", запущенных россиянами по Украине, сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.