Ночью силы ПВО уничтожили все 14 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью российские войска запустили по Украине крылатую ракету "Искандер-К" из Воронежской области и 14 ударных БпЛА из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск. Все "Шахеды" уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В ночь на 17 августа 2024 года российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы (пуски из Воронежской области. - РФ.) и 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все 14 "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

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