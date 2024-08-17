Оккупанты с вечера запускают беспилотники по Украине, сейчас движение БпЛА зафиксировано на Киевщине, - Воздушные силы

Россияне с вечера запускают БпЛА по Украине.

Об этом сообщают в Воздушных Силах, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 7:07 Движение БпЛА зафиксировано в Киевской области в направлении Броваров.

В 5:24: БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей, постоянно меняет курс.

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, постоянно меняет курс.

3:08: БпЛА в восточной части Киевщины, постоянно меняет курс.

БпЛА на Днепропетровщине, курс северо-западный.

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1:21: БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный.

1:06: Движение ударных БпЛА:

БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

БпЛА в восточной части Киевщины, курс западный.

00:44: Движение ударных БПЛА:

БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс западный.

БпЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

БпЛА в южной части Харьковщины, курс северный.

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23:56: Движение ударных БПЛА:

БпЛА в южной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.