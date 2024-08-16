Враг запустил "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении российских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Сумская область - угроза применения ударных БпЛА!

БпЛА через Сумскую область, в юго-западном направлении", - говорится в сообщении ВС.

Читайте также: ПВО сбила 5 БПЛА, которые РФ запустила по Украине, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сейчас "шахеды" находятся в Полтавской области.

"БпЛА через Полтавщину, курс юго-западный", - сообщили в воздушных силах.