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Новости Война
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Враг запустил "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении российских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Сумская область - угроза применения ударных БпЛА!

БпЛА через Сумскую область, в юго-западном направлении", - говорится в сообщении ВС.

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Сейчас "шахеды" находятся в Полтавской области.

"БпЛА через Полтавщину, курс юго-западный", - сообщили в воздушных силах.

Автор: 

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