Враг запустил "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)
Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении российских ударных беспилотников с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Сумская область - угроза применения ударных БпЛА!
БпЛА через Сумскую область, в юго-западном направлении", - говорится в сообщении ВС.
Сейчас "шахеды" находятся в Полтавской области.
"БпЛА через Полтавщину, курс юго-западный", - сообщили в воздушных силах.
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