Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, курс південно-західний, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух російських ударних безпілотників із північного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!
БпЛА через Сумщину, в південно-західному напрямку", - ідеться у повідомленні ПС.
Зараз "шахеди" перебувають у Полтавській області.
"БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний", - повідомили у Повітряних силах.
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