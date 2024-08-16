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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, курс південно-західний, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух російських ударних безпілотників із північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

БпЛА через Сумщину, в південно-західному напрямку", - ідеться у повідомленні ПС.

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Зараз "шахеди" перебувають у Полтавській області.

"БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний", - повідомили у Повітряних силах.

Автор: 

безпілотник (4120) Повітряні сили (2608)


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