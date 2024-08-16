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ППО збила 5 БПЛА, які РФ запустила по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

ппо

У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу "Shahed" та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Читайте: Зафіксовано рух "шахедів" через Сумську область, - Повітряні сили

ППО збила 5 бпла

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 16 серпня атакували столицю "шахедами", які були запущені з району Курської області.

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