ППО збила 5 БПЛА, які РФ запустила по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу "Shahed" та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 16 серпня атакували столицю "шахедами", які були запущені з району Курської області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль