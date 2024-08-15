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Новини Війна
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Зафіксовано рух "шахедів" через Сумську область, - Повітряні сили

шахед

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Рух ударних БпЛА через Сумську область!", - повідомили у Повітряних силах.

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безпілотник (4120) Сумська область (3567) Повітряні сили (2608)


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Сукині кацапи! Коли ви вже виздихаєте?
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15.08.2024 22:20 Відповісти
Это "шаттлы с беженцами" летят с КуНР...
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15.08.2024 22:21 Відповісти
 
 