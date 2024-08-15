Зафіксовано рух "шахедів" через Сумську область, - Повітряні сили
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з північного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Рух ударних БпЛА через Сумську область!", - повідомили у Повітряних силах.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар15.08.2024 22:20 Відповісти Мені подобається 1
Виталий #548501
показати весь коментар15.08.2024 22:21 Відповісти Мені подобається 0
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