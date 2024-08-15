На Київщині водолази-сапери ДСНС дістали з Дніпра уламки "шахеда". ФОТО

Водолази-сапери ДСНС нейтралізували уламки російського безпілотника в Дніпрі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Поблизу Обухівського району місцевий житель - підводний мисливець, перебуваючи на глибині п'яти метрів, раптово зіткнувся з великими залізними уламками. Відчувши потенційну небезпеку, він звернувся до рятувальників.

На місце прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та розпочали обстеження акваторії річки.

Обстеживши 0,09 га водного простору, фахівці на відстані 1000 метрів від берега виявили уламки російського ударного БаЛА типу "шахед", які вже не становили загрози. Їх підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили на берег для подальшого дослідження.

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