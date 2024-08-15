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На Київщині водолази-сапери ДСНС дістали з Дніпра уламки "шахеда". ФОТО

Водолази-сапери ДСНС нейтралізували уламки російського безпілотника в Дніпрі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Поблизу Обухівського району місцевий житель - підводний мисливець, перебуваючи на глибині п'яти метрів, раптово зіткнувся з великими залізними уламками. Відчувши потенційну небезпеку, він звернувся до рятувальників.

уламки шахеда дістали з Дніпра

На місце прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та розпочали обстеження акваторії річки.

Обстеживши 0,09 га водного простору, фахівці на відстані 1000 метрів від берега виявили уламки російського ударного БаЛА типу "шахед", які вже не становили загрози. Їх підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили на берег для подальшого дослідження.

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Автор: 

безпілотник (4153) Київська область (4022) ДСНС (5105) Дніпро річка (20)


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Шкода, що не від наших рук, та і підсвинки катапультувались, але і так збс)
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15.08.2024 17:52 Відповісти
Это который в апреле сбили?
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15.08.2024 18:08 Відповісти
іркутська область. у ніч з 14 на 15.08.24
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15.08.2024 18:20 Відповісти
Выбачаюсь, затер
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15.08.2024 18:37 Відповісти
Щось ''оте'' що на світлині геть на ''шахеда'' не схоже
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15.08.2024 18:23 Відповісти
І до того ж "залізний" (і то наполовину) у "шахеда лише двигун Решта - пластик та алюмінієві сплави!
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15.08.2024 19:13 Відповісти
 
 