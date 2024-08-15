На Киевщине водолазы-саперы ГСЧС достали из Днепра обломки "шахеда". ФОТО

Водолазы-саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника в Днепре на Киевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вблизи Обуховского района местный житель - подводный охотник, находясь на глубине пяти метров, внезапно столкнулся с большими железными обломками. Почувствовав потенциальную опасность, он обратился к спасателям.

На место прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и начали обследование акватории реки.

Обследовав 0,09 га водного пространства, специалисты на расстоянии 1000 метров от берега обнаружили обломки российского ударного БПЛА типа "шахед", которые уже не представляли угрозы. Их подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили на берег для дальнейшего исследования.

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