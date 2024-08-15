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На Киевщине водолазы-саперы ГСЧС достали из Днепра обломки "шахеда". ФОТО

Водолазы-саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника в Днепре на Киевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вблизи Обуховского района местный житель - подводный охотник, находясь на глубине пяти метров, внезапно столкнулся с большими железными обломками. Почувствовав потенциальную опасность, он обратился к спасателям.

уламки шахеда дістали з Дніпра

На место прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и начали обследование акватории реки.

Обследовав 0,09 га водного пространства, специалисты на расстоянии 1000 метров от берега обнаружили обломки российского ударного БПЛА типа "шахед", которые уже не представляли угрозы. Их подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили на берег для дальнейшего исследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине сдетонировал боеприпас. Погиб мужчина, пострадал ребенок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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беспилотник (3589) Днепр (4417) Киевская область (4132) ГСЧС (4966)


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Шкода, що не від наших рук, та і підсвинки катапультувались, але і так збс)
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15.08.2024 17:52 Ответить
Это который в апреле сбили?
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15.08.2024 18:08 Ответить
іркутська область. у ніч з 14 на 15.08.24
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15.08.2024 18:20 Ответить
Выбачаюсь, затер
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15.08.2024 18:37 Ответить
Щось ''оте'' що на світлині геть на ''шахеда'' не схоже
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15.08.2024 18:23 Ответить
І до того ж "залізний" (і то наполовину) у "шахеда лише двигун Решта - пластик та алюмінієві сплави!
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15.08.2024 19:13 Ответить
 
 