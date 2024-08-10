На Киевщине сдетонировал боеприпас. Погиб мужчина, пострадал ребенок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Днем в субботу, 10 августа, в селе Калита Киевской области сдетонировал боеприпас. В результате этого погиб мужчина и получила ранения девочка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

В ГСЧС рассказали, что в 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о взрыве в поселке Калита. На место инцидента прибыли спасатели.

"В результате детонации боеприпаса мужчина 1991 года рождения получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, девочка 2011 года рождения получила травмы. Медиками экстренной медицинской помощи она госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу", - рассказали в ГСЧС.

На данное время все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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