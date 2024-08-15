Зафиксировано движение "шахедов" через Сумскую область, - Воздушные силы
Враг атакует Украину ударными беспилотниками с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Движение ударных БПЛА через Сумскую область!", - сообщили в Воздушных силах.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий15.08.2024 22:20 Ответить Мне нравится 1
Виталий #548501
показать весь комментарий15.08.2024 22:21 Ответить Мне нравится 0
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