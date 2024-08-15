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Новости Война
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Зафиксировано движение "шахедов" через Сумскую область, - Воздушные силы

шахед

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Движение ударных БПЛА через Сумскую область!", - сообщили в Воздушных силах.

Также читайте: Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: Повреждены четыре частных дома и авто

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беспилотник (3548) Сумская область (3017) Воздушные силы (2266)


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Сукині кацапи! Коли ви вже виздихаєте?
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15.08.2024 22:20 Ответить
Это "шаттлы с беженцами" летят с КуНР...
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15.08.2024 22:21 Ответить
 
 