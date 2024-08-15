Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: Повреждены четыре частных дома и авто
В результате падения обломков сбитых российских целей в ночь на 15 августа в Киевской области повреждения получили 4 частных дома и один автомобиль.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Продолжаем фиксировать последствия ночной атаки на Киевщине. По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто в результате падения обломков сбитых целей. Повреждения незначительные", - отметил он.
По его словам, в домах разбиты окна, двери, посечены кровли крыш. Все оперативные группы работают на местах.
Кравченко добавил, что прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.
Жителям поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что обломки "шахедов" фиксируются за пределами населенных пунктов Киевщины.
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