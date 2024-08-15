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Ночная атака на Киевщину: обломки шахедов фиксируются вне населенных пунктов

шахеди

Этой ночью, 15 августа воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. Враг атаковал регион ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты атаковали Киевскую область "шахедами": работали силы ПВО, вражеских попаданий не зафиксировано

Автор: 

беспилотник (3548) Киевская область (4118)


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