Ночная атака на Киевщину: обломки шахедов фиксируются вне населенных пунктов

Этой ночью, 15 августа воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. Враг атаковал регион ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты атаковали Киевскую область "шахедами": работали силы ПВО, вражеских попаданий не зафиксировано