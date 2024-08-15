Ночная атака на Киевщину: обломки шахедов фиксируются вне населенных пунктов
Этой ночью, 15 августа воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. Враг атаковал регион ударными дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов.
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