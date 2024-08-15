Нічна атака на Київщину: уламки шахедів фіксуються поза межами населених пунктів
Цієї ночі, 15 серпня повітряна тривога у Київській області оголошувалась тричі. Ворог атакував регіон ударними дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.
Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль