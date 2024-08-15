Нічна атака на Київщину: уламки шахедів фіксуються поза межами населених пунктів

Цієї ночі, 15 серпня повітряна тривога у Київській області оголошувалась тричі. Ворог атакував регіон ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти атакували Київщину "шахедами": працювали сили ППО, ворожих влучань не зафіксовано