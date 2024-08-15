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Нічна атака на Київщину: уламки шахедів фіксуються поза межами населених пунктів

шахеди

Цієї ночі, 15 серпня повітряна тривога у Київській області оголошувалась тричі. Ворог атакував регіон  ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків фіксується поза  межами населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти атакували Київщину "шахедами": працювали сили ППО, ворожих влучань не зафіксовано

Автор: 

безпілотник (4120) Київська область (4007)


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