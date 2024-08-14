Ночью оккупанты атаковали Киевщину "шахедами": работали силы ПВО, вражеские попадания не зафиксированы
В ночь на 14 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога объявлялась дважды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий ночной атаки, добавил Кравченко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valentyna #410470
показать весь комментарий14.08.2024 08:55 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль