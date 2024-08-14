Ночью оккупанты атаковали Киевщину "шахедами": работали силы ПВО, вражеские попадания не зафиксированы

В ночь на 14 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога объявлялась дважды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий ночной атаки, добавил Кравченко.

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