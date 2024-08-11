РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости
3 346 0

Ракетная атака РФ на Киевщину: последствия фиксируются в трех районах, без прямого попадания

Обстріли Київщини 11 серпня

В Киевской области продолжают ликвидировать последствия ночной вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Прямых попаданий не зафиксировано. Последствия атаки пока фиксируются в трех районах области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждения различной степени еще 22. Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви", - говорится в сообщении.

Кравченко также напомнил, что в результате российской атаки погибли отец и 4-летний сын. Еще три человека доставлены в Броварскую многопрофильную клиническую больницу:

  • Мужчина 1979 года рождения - перелом локтевой кости, ссадины тела;
  • Женщина 1973 года рождения - ссадины тела, ушиб запястья и кисти;
  • Ребенок 2011 года рождения - сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома. Ребенок госпитализирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Бринк о ночной атаке на Киевщину: Ужасное напоминание, что РФ не прекратила обстрелы мирных граждан

Автор: 

Киевская область (4118) обстрел (26951)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 