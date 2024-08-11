Ракетная атака РФ на Киевщину: последствия фиксируются в трех районах, без прямого попадания

В Киевской области продолжают ликвидировать последствия ночной вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Прямых попаданий не зафиксировано. Последствия атаки пока фиксируются в трех районах области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждения различной степени еще 22. Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви", - говорится в сообщении.

Кравченко также напомнил, что в результате российской атаки погибли отец и 4-летний сын. Еще три человека доставлены в Броварскую многопрофильную клиническую больницу:

Мужчина 1979 года рождения - перелом локтевой кости, ссадины тела;

Женщина 1973 года рождения - ссадины тела, ушиб запястья и кисти;

Ребенок 2011 года рождения - сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома. Ребенок госпитализирован.

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