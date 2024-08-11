Посол США Бринк о ночной атаке на Киевщину: Ужасное напоминание, что РФ не прекратила обстрелы мирных граждан
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку на Киевскую область в ночь на воскресенье 11 августа.
Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога и взрывы раздавались всю ночь вокруг Киева в то время, как Россия нанесла многочисленные ракетные удары, убив мужчину и его 4-летнего сына. Ужасное напоминание о том, что Россия не прекратила незаконное вторжение на суверенную территорию Украины и обстрелы мирных граждан", - написала Бринк.
Напомним, ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.
Как отметил Владимир Зеленский, по предварительным данным, россияне применили северокорейскую ракету во время атаки на Киевскую область.
По данным от Воздушных сил Украины, россияне в ночь на 11 августа атаковали Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск. Силы ПВО сбили 53 "шахеда" из 57.
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Во первых, НЕ ужасное, а ОЧЕНЬ ужасное.
Во вторых, где обеспокоенность , ********* ??
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Байден, навіщо ти в 2019-му році закрив ракетні програми, навіщо розмінував південь України, навіщо гроші витрачав на дороги замість ЗСУ, навіщо призначив Єрмака керувати Україною, а Татарова силовиками, навіщо взагалі нам обрав Зеленського президентом ?
Байден, дай зброю ! Байден, дай грошей !
Зеленський не краде - це все влада краде.
А Зеленський тут НіПріЧєм. Зеленський - хороший.
Абырвалг.