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Посол США Бринк о ночной атаке на Киевщину: Ужасное напоминание, что РФ не прекратила обстрелы мирных граждан

Обстріли Київщини 11 серпня

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку на Киевскую область в ночь на воскресенье 11 августа.

Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога и взрывы раздавались всю ночь вокруг Киева в то время, как Россия нанесла многочисленные ракетные удары, убив мужчину и его 4-летнего сына. Ужасное напоминание о том, что Россия не прекратила незаконное вторжение на суверенную территорию Украины и обстрелы мирных граждан", - написала Бринк.

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Напомним, ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.

Как отметил Владимир Зеленский, по предварительным данным, россияне применили северокорейскую ракету во время атаки на Киевскую область.

По данным от Воздушных сил Украины, россияне в ночь на 11 августа атаковали Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск. Силы ПВО сбили 53 "шахеда" из 57.

Автор: 

Киевская область (4118) обстрел (26951) Бринк Бриджит (181)


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Топ комментарии
+2
Пані посол, росія - член РБ ООН.. Нагадайте принагідно світовим керівникам - щось треба з цією росією кардинально робить. І в РБ, і в ООН, і взагалі.
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11.08.2024 14:56
+1
А ви коли нам морочили голову з цим НАТО хіба не знали що таке може бути?
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11.08.2024 14:21
+1
А занепокоєння, занепокоєння де??? Ми ж лише на нього і чекаємо...
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11.08.2024 14:26
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А ви коли нам морочили голову з цим НАТО хіба не знали що таке може бути?
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11.08.2024 14:21 Ответить
А занепокоєння, занепокоєння де??? Ми ж лише на нього і чекаємо...
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11.08.2024 14:26 Ответить
Лише знищення путіна і його злочиного режиму може зупинити цю війну ,а розмови про якісь мирні саміти ,це розмова ні про що.
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11.08.2024 14:29 Ответить
И это тоже напоминание США чтобы они ускорили поставку Украине высокоточных дальнобойных ракет..
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11.08.2024 14:52 Ответить
Пані посол, росія - член РБ ООН.. Нагадайте принагідно світовим керівникам - щось треба з цією росією кардинально робить. І в РБ, і в ООН, і взагалі.
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11.08.2024 14:56 Ответить
Допоможіть робить репост дякуЮ СрочнО
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11.08.2024 15:18 Ответить
" Ужасное напоминание о том, что Россия не прекратила незаконное вторжение ...." -послица Бринк.
Во первых, НЕ ужасное, а ОЧЕНЬ ужасное.
Во вторых, где обеспокоенность , ********* ??
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11.08.2024 16:18 Ответить
Дякуєм за постійну увагу до народу України дай Боже вам сил і терпіння в нашій спільній боротьбі.
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11.08.2024 18:54 Ответить
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZX3DJW7ippcXloBokHLy22fLffkSshaCMuhGvr4tAkV1lU2vbznqnqIjrVOvMn-tPxIJ8FsSSjKoLxZd4iOHQdkB2ODt0qNlfw4ZYDF0uYdV9IaGLeAW9pEiyAlFAHLZNY3Hv2A7fw1-SvFULnWWnKD&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko

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Байден, навіщо ти в 2019-му році закрив ракетні програми, навіщо розмінував південь України, навіщо гроші витрачав на дороги замість ЗСУ, навіщо призначив Єрмака керувати Україною, а Татарова силовиками, навіщо взагалі нам обрав Зеленського президентом ?

Байден, дай зброю ! Байден, дай грошей !

Зеленський не краде - це все влада краде.

А Зеленський тут НіПріЧєм. Зеленський - хороший.

Абырвалг.
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11.08.2024 19:28 Ответить
 
 