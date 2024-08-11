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Последствия российских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате обстрелов за прошедшие сутки на Сумщине ранены два человека, повреждены приветливые и многоквартирный дома.

Последствия вражеских обстрелов показали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Нацполиции сообщили, что за прошедшие сутки вражеские войска более 50 раз открывали огонь по 35 населенным пунктам приграничья Сумской области. Всего насчитано 117 ударов.

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини

Как отмечается, в результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей. Повреждены 1 многоквартирный и 32 частных жилых дома, а также легковой автомобиль.

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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини

На местах работали следственно-оперативные группы полиции. Также правоохранители помогали в ликвидации последствий.

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини

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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини

Автор: 

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Сумская область (3125)


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