Последствия российских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате обстрелов за прошедшие сутки на Сумщине ранены два человека, повреждены приветливые и многоквартирный дома.
Последствия вражеских обстрелов показали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В Нацполиции сообщили, что за прошедшие сутки вражеские войска более 50 раз открывали огонь по 35 населенным пунктам приграничья Сумской области. Всего насчитано 117 ударов.
Как отмечается, в результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей. Повреждены 1 многоквартирный и 32 частных жилых дома, а также легковой автомобиль.
На местах работали следственно-оперативные группы полиции. Также правоохранители помогали в ликвидации последствий.
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