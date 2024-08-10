В течение дня оккупанты обстреляли 12 громад Сумщины, один человек ранен
В течение дня субботы, 10 августа, войска РФ совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировано 83 взрыва на территории 12 громад. В Белопольской громаде один человек получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Белопольская громада: Враг сбросил КАБы, ранен один местный житель. Также были обстрелы из минометов и артиллерии;
- Новослободская громада: захватчики запускали КАБы и били из минометов;
- На территорию Путивльской громады захватчики сбросили 5 мин;
- Эсманьская громада: осуществлен обстрел из миномета, также россияне ударили КАБами;
- Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов, обстрелы из минометов и артиллерии;
- Великописаревская громада: были минометные обстрелы;
- Середино-Будская громада: зафиксированы удары FPV-дронов и обстрел из ствольной артиллерии;
- Юнаковская громада: враг совершил авиаудар КАБом;
- Хотинская громада: враг нанес авиаудар КАБом;
- Миропольская громада: россияне также атаковали КАБом;
- Глуховскую и Ворожбянскую громады захватчики тоже атаковали управляемыми авиационными бомбами.
Напомним, что на Сумщине проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.
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@ "Беловский район. Курской области. Зафиксирован заход новой бригады ВСУ Едут танки и куча техники с личным составом. Идут в разных направлениях! Прорыв несколько десятков км, идут широким фронтом. Вокруг Белого все занято противником. Обоянь слышит бои."