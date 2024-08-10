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Новости Война
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В течение дня оккупанты обстреляли 12 громад Сумщины, один человек ранен

Впродовж дня окупанти обстріляли 12 громад Сумщини, одна людина поранена

В течение дня субботы, 10 августа, войска РФ совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировано 83 взрыва на территории 12 громад. В Белопольской громаде один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Белопольская громада: Враг сбросил КАБы, ранен один местный житель. Также были обстрелы из минометов и артиллерии;
  • Новослободская громада: захватчики запускали КАБы и били из минометов;
  • На территорию Путивльской громады захватчики сбросили 5 мин;
  • Эсманьская громада: осуществлен обстрел из миномета, также россияне ударили КАБами;
  • Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов, обстрелы из минометов и артиллерии;
  • Великописаревская громада: были минометные обстрелы;
  • Середино-Будская громада: зафиксированы удары FPV-дронов и обстрел из ствольной артиллерии;
  • Юнаковская громада: враг совершил авиаудар КАБом;
  • Хотинская громада: враг нанес авиаудар КАБом;
  • Миропольская громада: россияне также атаковали КАБом;
  • Глуховскую и Ворожбянскую громады захватчики тоже атаковали управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, что на Сумщине проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.

Также читайте: Ночью и утром россияне 17 раз обстреляли Сумщину: применяли КАБ и РСЗО

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обстрел (26951) Сумская область (3013)


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Ростов. Был мощный взрыв, затем пожар в районе воинской части
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10.08.2024 23:08 Ответить
Є таке повідомлення:
@ "Беловский район. Курской области. Зафиксирован заход новой бригады ВСУ Едут танки и куча техники с личным составом. Идут в разных направлениях! Прорыв несколько десятков км, идут широким фронтом. Вокруг Белого все занято противником. Обоянь слышит бои."
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10.08.2024 23:36 Ответить
И как кацапня обстреливает Сумскую область из минометов с территории курсщины, занятой ЗСУ? Вопрос.
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10.08.2024 23:51 Ответить
Тут немає нічого дивного - мінометний обстріл вівся саме по території громад, що знаходяться північно-західніше або південно-східніше від сектору держкордону пітьми, який наразі контролює ЗСУ.
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11.08.2024 00:05 Ответить
 
 