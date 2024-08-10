В течение дня оккупанты обстреляли 12 громад Сумщины, один человек ранен

В течение дня субботы, 10 августа, войска РФ совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировано 83 взрыва на территории 12 громад. В Белопольской громаде один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Белопольская громада: Враг сбросил КАБы, ранен один местный житель. Также были обстрелы из минометов и артиллерии;

Новослободская громада: захватчики запускали КАБы и били из минометов;

На территорию Путивльской громады захватчики сбросили 5 мин;

Эсманьская громада: осуществлен обстрел из миномета, также россияне ударили КАБами;

Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов, обстрелы из минометов и артиллерии;

Великописаревская громада: были минометные обстрелы;

Середино-Будская громада: зафиксированы удары FPV-дронов и обстрел из ствольной артиллерии;

Юнаковская громада: враг совершил авиаудар КАБом;

Хотинская громада: враг нанес авиаудар КАБом;

Миропольская громада: россияне также атаковали КАБом;

Глуховскую и Ворожбянскую громады захватчики тоже атаковали управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, что на Сумщине проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.

Также читайте: Ночью и утром россияне 17 раз обстреляли Сумщину: применяли КАБ и РСЗО