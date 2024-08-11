Силы ПВО сбили 53 "шахеда" из 57, - Воздушные силы

Россияне в ночь на 11 августа атаковали Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск. Также оккупанты ударили по Покровску, вероятно, из реактивной артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 53 вражеских БпЛА в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

"Относительно российских ударов северо-корейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных", - подчеркнул Олещук.

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