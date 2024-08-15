Нічна атака "Шахедів" на Київщину: Пошкоджено чотири приватні будинки та авто
Унаслідок падіння уламків збитих російських цілей у ніч на 15 серпня в Київській області пошкодження зазнали 4 приватних будинки та одна автівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Продовжуємо фіксувати наслідки нічної атаки на Київщині. Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто внаслідок падіння уламків збитих цілей. Пошкодження незначні", - зазначив він.
За його словами, у будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів. Всі оперативні групи працюють на місцях.
Кравченко додав, що прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
Мешканцям пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.
Раніше повідомлялося, що уламки "шахедів" фіксуються поза межами населених пунктів Київщини.
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