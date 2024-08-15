Нічна атака "Шахедів" на Київщину: Пошкоджено чотири приватні будинки та авто

Унаслідок падіння уламків збитих російських цілей у ніч на 15 серпня в Київській області пошкодження зазнали 4 приватних будинки та одна автівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Продовжуємо фіксувати наслідки нічної атаки на Київщині. Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та одного авто внаслідок падіння уламків збитих цілей. Пошкодження незначні", - зазначив він.

За його словами, у будинках розбиті вікна, двері, посічені покрівлі дахів. Всі оперативні групи працюють на місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламки ворожих дронів пошкодили приватне підприємство на Черкащині

Кравченко додав, що прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Мешканцям пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Раніше повідомлялося, що уламки "шахедів" фіксуються поза межами населених пунктів Київщини.

Читайте також: Уночі окупанти атакували Полтавщину: влучань в інфраструктуру не зафіксовано