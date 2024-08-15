Уночі окупанти атакували Полтавщину: влучань в інфраструктуру не зафіксовано

Протягом доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу 9 разів, загальною тривалістю понад 6 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Завдяки роботі наших Сил оборони, на території області не зафіксовано влучань в цивільну інфраструктуру, постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, цієї ночі, 15 серпня також повітряна тривога у Київській області оголошувалась тричі. Ворог атакував регіон ударними дронами.

ППО збила усі 29 "шахедів", які РФ запустила по Україні.