Уночі окупанти атакували Полтавщину: влучань в інфраструктуру не зафіксовано
Протягом доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу 9 разів, загальною тривалістю понад 6 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Завдяки роботі наших Сил оборони, на території області не зафіксовано влучань в цивільну інфраструктуру, постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі, 15 серпня також повітряна тривога у Київській області оголошувалась тричі. Ворог атакував регіон ударними дронами.
ППО збила усі 29 "шахедів", які РФ запустила по Україні.
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