ППО збила усі 29 "шахедів", які РФ запустила по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ та 29 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
У результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
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