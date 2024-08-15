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ППО збила усі 29 "шахедів", які РФ запустила по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Робота сил ППО у ніч на 15 серпня

У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ та 29 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку (оновлено)

Робота сил ППО у ніч на 15 серпня

Автор: 

ППО (3158) дрони (4641) Повітряні сили (2608) Олещук Микола (109)


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