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Новости Война
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ПВО сбила все 29 "шахедов", которые РФ запустила по Украине, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота сил ППО у ніч на 15 серпня

В ночь на 15 августа 2024 года враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ и 29 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 29 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

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Робота сил ППО у ніч на 15 серпня

Автор: 

ПВО (2717) дроны (3857) Воздушные силы (2266) Олещук Николай (107)


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