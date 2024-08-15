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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности (обновлено)

Карта тривог

Утром 15 августа в Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

По состоянию на 7:14 воздушную тревогу отменили в Киеве, Черниговской и Кировоградской областях.

В 7.38 в Воздушных силах ВСУ заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога продолжается в Киевской и Черкасской области.

"В настоящее время БПЛА типа "Shahed" наблюдается только в Киевской области, направление Белая Церковь", - отметили в Воздушных силах.

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Воздушные силы (2266) воздушная тревога (782) Воздушные атаки на Киев (695)


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15.08.2024 08:18 Ответить
Здається, F-16 вже допомагає?
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15.08.2024 08:18 Ответить
 
 