В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности (обновлено)

Утром 15 августа в Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

По состоянию на 7:14 воздушную тревогу отменили в Киеве, Черниговской и Кировоградской областях.

В 7.38 в Воздушных силах ВСУ заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога продолжается в Киевской и Черкасской области.

"В настоящее время БПЛА типа "Shahed" наблюдается только в Киевской области, направление Белая Церковь", - отметили в Воздушных силах.