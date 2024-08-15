В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности (обновлено)
Утром 15 августа в Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения.
По состоянию на 7:14 воздушную тревогу отменили в Киеве, Черниговской и Кировоградской областях.
В 7.38 в Воздушных силах ВСУ заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога продолжается в Киевской и Черкасской области.
"В настоящее время БПЛА типа "Shahed" наблюдается только в Киевской области, направление Белая Церковь", - отметили в Воздушных силах.
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G.I. Jane 777
показать весь комментарий15.08.2024 08:18 Ответить Мне нравится 0
anton korsiner
показать весь комментарий15.08.2024 08:18 Ответить Мне нравится 0
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