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Новости Война
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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером 14 августа в Киевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность для Сумщины и Черниговщины", - сообщили в ПС ВСУ в 20:25.

Позже в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумщину.

В 20:43 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Киевской, Черкасской и Полтавской областей.

В 21.08 было сообщено об отбое воздушной тревоги в областях, кроме Сумской.

Читайте также: В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2266) воздушная тревога (782)


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