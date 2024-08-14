В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
Вечером 14 августа в Киевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность для Сумщины и Черниговщины", - сообщили в ПС ВСУ в 20:25.
Позже в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумщину.
В 20:43 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Киевской, Черкасской и Полтавской областей.
В 21.08 было сообщено об отбое воздушной тревоги в областях, кроме Сумской.
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