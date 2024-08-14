У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
Ввечері 14 серпня у Київській та низці інших областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека для Сумщини та Чернігівщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 20:25.
Згодом у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Сумщину.
О 20:43 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Київської, Черкаської та Полтавської областей.
О 21:08 було повідомлено про відбій повітряної тривоги в областях, крім Сумської.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль