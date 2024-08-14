У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Ввечері 14 серпня у Київській та низці інших областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека для Сумщини та Чернігівщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 20:25.

Згодом у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Сумщину.

О 20:43 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Київської, Черкаської та Полтавської областей.

О 21:08 було повідомлено про відбій повітряної тривоги в областях, крім Сумської.

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