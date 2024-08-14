В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Вечером 14 августа в столице Украины и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 19:31.
Карта воздушных тревог по состоянию на 19:49 выглядела так:
Позже в 19:52 сообщили об отбое в областях, кроме южных.
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