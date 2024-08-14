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Новости Война
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Ночью силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Результат роботи ППО 14 серпня

В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области РФ и 23 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда - Крым, Ейск, Курск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

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Робота ППО 14 серпня

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Три "Шахеда" уничтожены.

Автор: 

ПВО (2717) дроны (3857) Воздушные силы (2266) Олещук Николай (107)


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Повно телеграм каналів пише про маршрут шахедів, який вже декілька разів підряд однаковий ... Але вночі спостерігав за ними ,їх ніхто навіть не намагався збити, таке відчуття що всі знають де вони летять крім мвг
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14.08.2024 11:12 Ответить
 
 