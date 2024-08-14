Ночью силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области РФ и 23 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда - Крым, Ейск, Курск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Три "Шахеда" уничтожены.