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Россияне атаковали "шахедами" инфраструктурный объект на Житомирщине

Атака дронів на Житомирщину

Оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Три "шахеда" уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня ночью враг вновь атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны области было уничтожено 3 дрона-камикадзе типа "Шахед /Герань".

"Обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ОВА.

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