На Житомирщине взрывотехники обезвредили боевую часть российского БпЛА с 50 кг взрывчатки

На Житомирщине полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского БпЛА.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз после атак РФ полицейские проводят тщательное обследование мест падения обломков. В частности, 25 июля в Житомирском районе они обнаружили не сдетонированную боевую часть БпЛА", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, такая находка представляла реальную угрозу для местных жителей, ведь содержала около 50 кг взрывчатки.

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"Специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области транспортировали боеприпас к подрывной площадке и уничтожили", - добавили в ведомстве.

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