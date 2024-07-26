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На Житомирщине взрывотехники обезвредили боевую часть российского БпЛА с 50 кг взрывчатки

На Житомирщине полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского БпЛА.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз после атак РФ полицейские проводят тщательное обследование мест падения обломков. В частности, 25 июля в Житомирском районе они обнаружили не сдетонированную боевую часть БпЛА", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, такая находка представляла реальную угрозу для местных жителей, ведь содержала около 50 кг взрывчатки.

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На Житомирщині знешкодили бойову частину російського дрона
На Житомирщині знешкодили бойову частину російського дрона

"Специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области транспортировали боеприпас к подрывной площадке и уничтожили", - добавили в ведомстве.

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Автор: 

беспилотник (3516) уничтожение (6803) сапер (133) Житомирская область (1385)


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Я звісно не спец, та чи неможна було б його повернути взад підарам?
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26.07.2024 18:36 Ответить
Ну разве что закопать на направлении танковых атак.
Остальное опасно,более опасно
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27.07.2024 02:23 Ответить
Треба було у водосховищи це зробити. Була б весела рибалка.
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26.07.2024 19:42 Ответить
ЗЕзвизда экологии б была.
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27.07.2024 02:24 Ответить
 
 