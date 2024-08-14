Российский "шахед" ночью попал в инфраструктурный объект на Черниговщине
В ночь на 14 августа россияне атаковали Черниговскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Нежинском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
"Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.
Как добавили в ОВА, обошлось без жертв.
Напомним, в ночь на 14 августа силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23.
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Пам'ятне - 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.