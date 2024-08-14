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Новости
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Российский "шахед" ночью попал в инфраструктурный объект на Черниговщине

Влучання в інфраструктурний обʼєкт у Ніжинському районі

В ночь на 14 августа россияне атаковали Черниговскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Нежинском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали "шахедами" инфраструктурный объект на Житомирщине

Как добавили в ОВА, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 14 августа силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23.

Автор: 

Черниговщина (1485) инфраструктура (250) дроны (3857)


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Крутівська громада:

Пам'ятне - 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
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14.08.2024 09:13 Ответить
У цій час на Москві
показать весь комментарий
14.08.2024 09:14 Ответить
 
 