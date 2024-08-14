Российский "шахед" ночью попал в инфраструктурный объект на Черниговщине

В ночь на 14 августа россияне атаковали Черниговскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Нежинском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

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Как добавили в ОВА, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 14 августа силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23.