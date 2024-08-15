У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку (оновлено)
Зранку 15 серпня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння.
Станом на 7.14 повітряну тривогу скасували у Києві, Чернігівській та Кіровоградській областях.
О 7.38 у Повітряних силах ЗСУ заявили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Повітряна тривога триває у Київській та Черкаській області.
"Наразі БпЛА типу "Shahed" спостерігається тільки у Київській області, напрямок Біла Церква", - зазначили у Повітряних силах.
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G.I. Jane 777
показати весь коментар15.08.2024 08:18 Відповісти Мені подобається 0
anton korsiner
показати весь коментар15.08.2024 08:18 Відповісти Мені подобається 0
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