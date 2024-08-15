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Новости Война
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Ночью оккупанты атаковали Полтавщину: попаданий в инфраструктуру не зафиксировано

Ворог атакував Полтавщину у ніч на 15 серпня

В течение суток на Полтавщине объявляли воздушную тревогу 9 раз, общей продолжительностью более 6 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Благодаря работе наших Сил обороны, на территории области не зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, пострадавших также нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, этой ночью, 15 августа также воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. Враг атаковал регион ударными дронами.

ПВО сбила все 29 "шахедов", которые РФ запустила по Украине.

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беспилотник (3548) ПВО (2717) Полтавская область (1146)


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