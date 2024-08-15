Ночью оккупанты атаковали Полтавщину: попаданий в инфраструктуру не зафиксировано
В течение суток на Полтавщине объявляли воздушную тревогу 9 раз, общей продолжительностью более 6 часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Благодаря работе наших Сил обороны, на территории области не зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, пострадавших также нет", - говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью, 15 августа также воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. Враг атаковал регион ударными дронами.
ПВО сбила все 29 "шахедов", которые РФ запустила по Украине.
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