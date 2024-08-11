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В течение ночи на Полтавщине раздавались взрывы, без попадания. ИНФОГРАФИКА

Более 14 часов длилась воздушная тревога в Полтавской области. Это самая длинная тревога в регионе с 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"В течение этого времени в регионе могли слышать звуки взрывов. К счастью, попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет". - говорится в сообщении.

По данным портала Аіг-alarms.in.ua - статистика воздушных тревог, за первые 10 дней августа Полтавщина оказалась на первом месте среди областей по количеству воздушных тревог. Здесь воздушную тревогу объявляли уже 58 раз.

Тривога на Полтавщині

За 900 дней полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, общая продолжительность воздушных тревог на Полтавщине составила ровно 100 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине прогремела серия взрывов, - СМИ

Автор: 

обстрел (26951) воздушная тревога (779) Полтавская область (1145)


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Балістику збили навіть ..красави
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11.08.2024 12:57 Ответить
Якось не правдоподібно виглядає (більше чим в Донецькій і Харківській області !?), згідно з ресурсу тільки 4 місце за кількістю тривог за серпень місяць.
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11.08.2024 13:11 Ответить
Везет Закарпаття, тревог и прилетов практически нет вообще!
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11.08.2024 13:12 Ответить
Да полночи не скучно было,звуковая волна от баллистики прошла через открытые окна сквозь дом с шумом как стая шпаков,потом с кременчугской стороны зарево от ПВО а после в паре километров по шахедам зенитки работали.
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11.08.2024 13:39 Ответить
 
 