В течение ночи на Полтавщине раздавались взрывы, без попадания. ИНФОГРАФИКА

Более 14 часов длилась воздушная тревога в Полтавской области. Это самая длинная тревога в регионе с 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"В течение этого времени в регионе могли слышать звуки взрывов. К счастью, попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет". - говорится в сообщении.

По данным портала Аіг-alarms.in.ua - статистика воздушных тревог, за первые 10 дней августа Полтавщина оказалась на первом месте среди областей по количеству воздушных тревог. Здесь воздушную тревогу объявляли уже 58 раз.

За 900 дней полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, общая продолжительность воздушных тревог на Полтавщине составила ровно 100 дней.

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