На Полтавщине прогремела серия взрывов, - СМИ
Ночью 11 августа в Полтавской области прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Издание со ссылкой на собственного корреспондента сообщило с 00:33 до 01:07 о по меньшей мере трех взрывах в Полтавской громаде.
"Работали четыре пусковые установки, то есть до восьми ракет в целом. Взрывы были в Киеве, Кременчуге и Полтаве", - сообщил в 0.40 мониторинговый паблик "Почему тревога | Радар".
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Ну і де тут про збиті ракети?