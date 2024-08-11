На Полтавщине прогремела серия взрывов, - СМИ

Ночью 11 августа в Полтавской области прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Издание со ссылкой на собственного корреспондента сообщило с 00:33 до 01:07 о по меньшей мере трех взрывах в Полтавской громаде.

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"Работали четыре пусковые установки, то есть до восьми ракет в целом. Взрывы были в Киеве, Кременчуге и Полтаве", - сообщил в 0.40 мониторинговый паблик "Почему тревога | Радар".



