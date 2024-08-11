РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11931 посетитель онлайн
Новости
6 147 8

На Полтавщине прогремела серия взрывов, - СМИ

Вибух

Ночью 11 августа в Полтавской области прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Издание со ссылкой на собственного корреспондента сообщило с 00:33 до 01:07 о по меньшей мере трех взрывах в Полтавской громаде.

Читайте также: В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв: работает ПВО

"Работали четыре пусковые установки, то есть до восьми ракет в целом. Взрывы были в Киеве, Кременчуге и Полтаве", - сообщил в 0.40 мониторинговый паблик "Почему тревога | Радар".

ЗМІ про вибухи на Полтавщині
ЗМІ про вибухи на Полтавщині

Автор: 

взрыв (6727) Кременчуг (350) Тахтаулове (763) Полтавская область (1145)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособаки..
показать весь комментарий
11.08.2024 02:05 Ответить
свині і собаки гарні тварини...а кацапи це нелюди...вбивці...
показать весь комментарий
11.08.2024 03:09 Ответить
ШВАЙНЕХУНД (по немецки) СВИНО-собаки...
показать весь комментарий
11.08.2024 03:54 Ответить
Збили балістику ..Дякую ЗСУ
показать весь комментарий
11.08.2024 07:40 Ответить
Ви бачили особисто? А от я особисто бачив, як дві ракети біля Києва безперешкодно дістались землі.
показать весь комментарий
11.08.2024 08:21 Ответить
А що в ночі можна побачити як в небі летить балістика ? Ви розумієте про що говорите ? Був нехилий вибух на висоті 10-20 км і херня почала падати не вниз а по траекторії
показать весь комментарий
11.08.2024 08:52 Ответить

Ну і де тут про збиті ракети?
показать весь комментарий
11.08.2024 19:05 Ответить
У меня через открытые окна звуковая волна просвистела через весь дом как стая шпаков,прошлый раз когда сбивали баллистику под Полтавой так же было.
показать весь комментарий
11.08.2024 12:29 Ответить
 
 