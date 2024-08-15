Уламки ворожих дронів пошкодили приватне підприємство на Черкащині

Уночі та зранку 15 серпня українські сили ППО збили п’ять ворожих дронів у Черкаській області. Унаслідок цього було пошкоджено приватне підприємство.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"Нашою ППО загалом знищено п'ять "шахедів" противника. Минулось без потерпілих. Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств", – зазначив він.

За його словами, триває обстеження території.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 серпня ворог атакував дронами Житомирську область. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

Водночас 13 серпня окупанти атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській області, через що знеструмлювалися побутові споживачі.