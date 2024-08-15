Уламки ворожих дронів пошкодили приватне підприємство на Черкащині
Уночі та зранку 15 серпня українські сили ППО збили п’ять ворожих дронів у Черкаській області. Унаслідок цього було пошкоджено приватне підприємство.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
"Нашою ППО загалом знищено п'ять "шахедів" противника. Минулось без потерпілих. Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств", – зазначив він.
За його словами, триває обстеження території.
Як повідомлялося, у ніч проти 14 серпня ворог атакував дронами Житомирську область. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.
Водночас 13 серпня окупанти атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській області, через що знеструмлювалися побутові споживачі.
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