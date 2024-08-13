Російські дрони атакували енергетичні об’єкти на Чернігівщині, були знеструмлення

У ніч проти 13 серпня російські окупанти атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській області, через що знеструмлювалися побутові споживачі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Уночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у північному регіоні. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області. Станом на ранок, усі споживачі заживлені. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 491 населений пункт.

Зокрема, внаслідок воєнних дій є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Водночас ізз технічних причин знеструмлювались споживачі на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, у ніч на 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми. Бууло пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. Станом на ранок без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста Суми.