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Російські дрони атакували енергетичні об’єкти на Чернігівщині, були знеструмлення

електроенергія

У ніч проти 13 серпня російські окупанти атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській області, через що знеструмлювалися побутові споживачі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Уночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у північному регіоні. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області. Станом на ранок, усі споживачі заживлені. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 491 населений пункт.

Зокрема, внаслідок воєнних дій є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Водночас ізз технічних причин знеструмлювались споживачі на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, у ніч на 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми. Бууло пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. Станом на ранок без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста Суми.

Автор: 

Чернігівщина (117) електроенергія (4235) Укренерго (1995) дрони (360)


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