Вночі росіяни намагалися атакувати Київ "шахедами": працювала ППО
Російські загарбники у ніч проти 16 серпня атакували столицю "шахедами", які були запущені з району Курської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних Сил, з району , за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини", - йдеться в повдіомленні.
У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони, за попередньою інформацією в столиці без руйнувань та постраждалих
"Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200", - зазначив Попко.
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