В Києві вибухи. Працює ППО, - Кличко

В ніч на 16 серпня в Києві пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - закликав міський голова.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА до столиці.

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