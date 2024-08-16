В Києві вибухи. Працює ППО, - Кличко
В ніч на 16 серпня в Києві пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер столиці Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - закликав міський голова.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА до столиці.
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Iгор К #557089
показати весь коментар16.08.2024 02:11 Відповісти Мені подобається 0
Urs
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