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В Києві вибухи. Працює ППО, - Кличко

В Києві працює ППО

В ніч на 16 серпня в Києві пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - закликав міський голова.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА до столиці.

Читайте: У Сумах пролунав вибух: Окупанти запустили ракету

Автор: 

вибух (4440) Київ (19429) ППО (3158)


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Мля, зараз зробили сирену повітряної тривоги. що і мертвого підніме!
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16.08.2024 02:11 Відповісти
глухі поскаржились, що вони не розуміть, чого всі підриваються і починають метушитись.
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16.08.2024 02:32 Відповісти
На Пантикапейщині також...
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16.08.2024 03:53 Відповісти
 
 