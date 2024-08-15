У Сумах пролунав вибух: Окупанти запустили ракету
Вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
"Швидкісна ціль через Сумщину", - повідомили пізніше у пресцентрі.
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