У Сумах пролунав вибух: Окупанти запустили ракету

Вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

"Швидкісна ціль через Сумщину", - повідомили пізніше у пресцентрі.

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