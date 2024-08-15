В Сумах раздался взрыв: Оккупанты запустили ракету

Днем 15 августа во время объявления воздушной тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне".

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

"Скоростная цель через Сумскую область", - сообщили позже в пресс-центре.

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