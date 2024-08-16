Киеве взрывы. Работает ПВО, - Кличко
В ночь на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Сообщается о работе ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал мэр столицы Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - призвал городской голова.
Ранее Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛА к столице.
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Iгор К #557089
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Urs
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Yngvar
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