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Киеве взрывы. Работает ПВО, - Кличко

В Києві працює ППО

В ночь на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Сообщается о работе ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - призвал городской голова.

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛА к столице.

Читайте: В Сумах прогремел взрыв: Оккупанты запустили ракету

Автор: 

взрыв (6727) Киев (25484) ПВО (2717)


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Мля, зараз зробили сирену повітряної тривоги. що і мертвого підніме!
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16.08.2024 02:11 Ответить
глухі поскаржились, що вони не розуміть, чого всі підриваються і починають метушитись.
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16.08.2024 02:32 Ответить
На Пантикапейщині також...
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16.08.2024 03:53 Ответить
 
 