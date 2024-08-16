Ночью россияне пытались атаковать Киев "шахедами": работала ПВО

Российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали столицу "шахедами", которые были запущены из района Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Ночью враг снова пытался нанести воздушный удар по Киеву. По информации Воздушных Сил, из района, по предварительным данным были запущены ударные БпЛА. В столицу летательные аппараты противника добрались примерно за 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты", - говорится в сообщении.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны, по предварительной информации в столице без разрушений и пострадавших

"Обращу ваше внимание что в последнее время участились воздушные тревоги. Накануне их было 4 за день. А с начала полномасштабного вторжения, за более 900 дней в Киеве прозвучало более 1200", - отметил Попко.

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