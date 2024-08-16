ПВО сбила 5 БПЛА, которые РФ запустила по Украине, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 16 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Напомним, российские захватчики в ночь на 16 августа атаковали столицу "шахедами", которые были запущены из района Курской области.
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