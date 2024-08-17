Окупанти з вечора запускають безпілотники по Україні, нині рух БпЛА зафіксовано на Київщині, - Повітряні сили
Росіяни з вечора запускають БпЛА по Україні.
Про це повідомляють у Повітряних Силах, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 7:07 Рух БпЛА зафіксовано в Київській області у напрямку Броварів.
О 5:24: БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, постійно змінює курс.
БпЛА на межі Черкаської та Київської областей, постійно змінює курс.
3:08: БпЛА в східній частині Київщини, постійно змінює курс.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний.
1:21: БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північний.
1:06: Рух ударних БпЛА:
БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
00:44: Рух ударних БпЛА:
БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, курс західний.
БпЛА на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.
БпЛА в південній частині Харківщини, курс північний.
23:56: Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.
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