Уночі сили ППО знищили всі 14 ударних БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські війська запустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К" із Воронезької області та 14 ударних БпЛА із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ. Усі "Шахеди" знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 17 серпня 2024 року російські війська завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми (пуски із Воронезької області. – РФ.) та 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, усі 14 "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

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