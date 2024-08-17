На Киевщине ночью по вражеским ударным БПЛА работала ПВО, есть сбитые цели, обломки упали за пределами населенных пунктов

Пятую ночь подряд враг пытается атаковать Киевскую область ударными дронами. Сегодня ночью тревогу объявляли трижды.

О последствиях ночной атаки РФ на Киевщину рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Благодарны нашим силам ПВО за эффективную работу. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.



По информации оперативных групп, в результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован. Также повреждена кровля одного частного дома.



Отмечается, что падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов. Работа оперативных групп по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается.

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Напомним, в ночь на 17 августа 2024 года все 14 "Шахедов", запущенных россиянами по Украине, сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.