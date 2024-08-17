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На Київщині вночі по ворожих ударних БПЛА працювала ППО, є збиті цілі, уламки впали за межами населених пунктів

Робота мобільної групи ППО

П’яту ніч поспіль ворог намагається атакувати Київську область ударними дронами. Сьогодні вночі тривогу оголошували тричі.

Про наслідки нічної атаки РФ на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Вдячні нашим силам ППО за ефективну роботу. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією оперативних груп, внаслідок падіння уламків сталося загорання лісової підстилки. Пожежа ліквідована. Також пошкоджена покрівля одного приватного будинку.

Зазначається, що падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів. Робота оперативних груп з ліквідації наслідків ворожої атаки триває.

Також читайте: Окупанти з вечора запускають безпілотники по Україні, нині рух БпЛА зафіксовано на Київщині, - Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня 2024 року усі 14 "Шахедів", запущених росіянами по Україні, збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Автор: 

Київська область (4007) ППО (3158)


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А дані про решту областей? Чи там не цікаво куди попали,чи є пошкодження і жертви? Навчіться уже давати повну інформацію, а не дані тільки про одних.
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17.08.2024 09:24 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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17.08.2024 12:47 Відповісти
 
 